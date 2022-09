Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat joi, 15 septembrie, alaturi de Florin Spataru, ministrul Economiei, la Comisia de Dialog social din Parlamentul Romaniei, unde reprezentanții sindicatelor de la combinatul Azomureș și-au expus ingrijorarile legate de masurile pe care managementul…

- „In acest moment, este normal sa avem puncte de vedere diferite, dar cred ca suntem responsabili sa venim cu solutii clare, concrete pentru cetatenii Romaniei”, a declarat Florin Spataru, intrebat marti la Antena 3 despre divergentele din interiorul coalitiei pe tema crizei in energie. Chestionat daca…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru (PSD), a declarat marți, la Antena 3, ca va cere in Guvern introducerea unui preț reglementat pentru energie, aceasta fiind in opinia sa unica soluție pentru criza din energie care amenința 60.000 de firme, angajați precum și implementarea PNRR. Fii la curent…

- ”Interesul oamenilor de afaceri straini de a investi in tara noastra este tot mai evident. In calitate de ministru al economiei, ma intalnesc saptamanal cu investitori din multe tari europene care imi transmit ca Romania se afla pe primul loc in randul tarilor atractive pentru dezvoltarea de noi afaceri,…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, le-a dezvaluit romanilor in ce moneda iși pastreaza el economiile, pentru a nu pierde bani. Avand in vedere perioada grea in care ne aflam, inaintea unui dezastru economic, vicepreședintele USR avertizeaza cetațenii cu privire la ce va urma, lovind in egala…

- Uzina Ford de la Craiova a fost preluata de turcii de la Ford Otosan. Noii proprietari promit ca vor investi 490 de milioane de euro in umatorii trei ani si vor iesi pe piata cu masini comerciale si electrice. Capacitatea de productie ar urma sa cresca si se vor crea 600 de noi locuri de munca. Preluarea…

- Ford Craiova a fost preluat oficial, marti, de compania Turceasca Ford Otosan. Transferul de proprietate a fost marcat printr-o ceremonie la care au luat parte premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Florin Spataru, președinte Ford Europa, Stuart Rowley, managerul general Ford Otosan,…

- Ford Otosan Craiova a preluat oficial la 1 iulie uzina auto, pentru o investiție de 490 milioane de euro, care din 2023 va produce doua noi modele, iar din 2024 va fi prima unitate din Romania care va livra automobile electrice Este pentru a sasea oara in ultimii 46 de ani cand uzina isi schimba proprietarul.…