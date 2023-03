Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a participat la Forumul Fermierilor din Tinutul Secuiesc, a afirmat, vineri seara, ca participarea UDMR la guvernare a adus si aduce in continuare un ajutor real fermierilor. ”Ne dorim ca in perioada 2023-2027 sa continuam sa ajutam fermierii sa acceseze cei 15,8…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,5 miliarde de lei la capitalizare, 2,49%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 20,5%, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 214,994…

- Din ciclul „cea mai ciudata decizie Facebook de azi”, Meta ne intoarce in 2014 si aduce inbox-ul lui Messenger inapoi in cadrul aplicatiei principale Facebook. Astfel de masuri sunt importante deoarece afecteaza 2 miliarde de utilizatori activi zilnic. Compania Meta a anuntat ca va folosi AI-ul pentru…

Primul ministru Fumio Kishida a declarat luni ca Japonia va gazdui vineri o reuniune la nivel inalt online a Grupului celor Sapte (G7) cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si promite un ajutor suplimentar de 5,5 miliarde de dolari pentru Ucraina, anunta Reuters, citat de Agerpres.

Guvernul norvegian a propus luni sa acorde, in decurs de cinci ani, un ajutor de 75 de miliarde de coroane (6,8 miliarde de euro) Ucrainei, precum si un ajutor suplimentar celorlalte tari victime ale consecințelor conflictului.

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut la 143,71 miliarde de euro in primele 11 luni din 2022, potrivit datelor publicate vineri, 13 ianuarie, de Banca Nationala a Romaniei (BNR)."In perioada ianuarie - noiembrie 2022, datoria externa totala a crescut cu 7,133 miliarde de euro. In structura:…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut aproape 4 miliarde de lei la capitalizare in perioada 26 - 30 decembrie 2022, insa in aceasta saptamana au fost doar patru sedinte de tranzactionare.

Autoritatile au oprit, in acest an, peste 3.000 de tone de deseuri care urmau sa intre in tara ilegal si au intocmit noua dosare penale pentru transferuri ilegale de deseuri, a anuntat ministrul Mediului, Barna Tanczos.