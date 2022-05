Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania are nevoie de paduri noi, de paduri sanatoase, pentru ca acestea reprezinta cea mai puternica arma in lupta impotriva schimbarilor climatice. De aceea, am alocat un buget de 730 milioane de euro pentru paduri prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Pentru a incuraja proprietarii de…

- ”Transformarea digitala a Romaniei inseamna un stat prietenos cu cetatenii” Sursa: facebook.com/code4romania/photos RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Transformarea digitala a României înseamna un stat prietenos cu cetatenii lui, care elimina hârtiile în plus si drumurile care…

- Majoritatea politicienilor romani susțin ca Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) este șansa Romaniei pentru o dezvoltarea sanatoasa și durabila. Zeci de miliarde de euro ar trebui sa ajunga la noi in țara pentru investiții in mai multe domenii.

- ​​Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii anunta ca recruteaza experti in domeniul IT&C pentru implementarea reformelor si investitiilor asumate de Romania in acest domeniu prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Salariile sunt de pana la 4000 de euro net, iar specialistii vor…

- Vor participa ministrul Educatiei si cel al Cercetarii Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi va fi saptamana aceasta gazda reuniunii Consiliului National al Rectorilor, la care vor participa rectorii a 75 de universitati din tara, dar si ministrii Educatiei si al Cercetarii. Intalnirea CNR…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. „Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga țara”, a adaugat șeful Executivului.

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, 23 martie, printr o ordonanta de urgenta, un set de masuri privind consolidarea capacitatii institutionale si administrative a Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si a Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei MCID necesare implementarii…

- Primele sase ministere vor putea depune proiecte pentru a accesa banii din Planul National de Redresare si Rezilienta, in perioada urmatoare. Este vorba de Ministerele Transporturilor, Sanatatii, Energiei, Mediului, Muncii si Familiei, care au semnat astazi, acorduri de finantare. Petruta Obrejan explica.…