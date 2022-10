Stiri pe aceeasi tema

- „In ceea ce priveste acea ordonanta, se prelungeste pana la sfarsitul anului. Ramane la fel”, a declarat Marcel Ciolacu, intrebat marti la Parlament despre masura compensarii pretului la carburanti cu 50 de bani/litru. Coalitia de guvernare a decis, in sedinta de luni seara, ca masura compensarii pretului…

- Coaliția PSD-PNL-UDMR a decis luni sa mențina masura compensarii cu 50 de bani pe litru pana la finalul anului atat la benzina, cat și la motorina, au declarat pentru G4Media surse politice. Liberalii ar fi vrut ca respectiva compensare de 50 de bani sa fie pastrata doar pentru motorina, dat fiind ca…

- Argumentul invocat pentru a nu mai subventiona pretul benzinei este acela ca in acest caz pretul oricum a scazut. Conform surselor citate, in cazul motorinei, subventia ar putea fi acordata in continuare. Liderii coalitiei discuta insa daca valoarea subventiei va fi mentinuta la 50 de bani. Ministrul…

- Tanczos Barna s-a declarat convins ca in gospodariile populatiei se poate face economie la consumul de energie electrica, ”printr-o atentie sporita”. El a admis ca in societatea romaneasca exista ”un sentiment neplacut” cand vine vorba despre restrictii privind consumul, pentru ca acestea aduc romanilor…

- Intrebat, sambata, daca Guvernul ia in calcul masuri de premiere a consumatorilor care fac economie la energia electrica si de taxare suplimentara a celor care consuma mult, mai ales la orele de varf, primul ministru Nicolae Ciuca afirma ca s-a discutat aceasta ipoteza la nivelul Executivului, dar ca…

- Mari batai de cap pentru romanii care si-au cumparat o masina electrica, in urma celor mai recente decizii luate de Guvern. Nemultumirea pleaca de la costul in crestere al energiei electrice, dar si de la decizia guvernantilor de a reduce plafonul pana la care prețul energiei va fi compensat, precum…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru weekend, 10-11 septembrie. Benzina se ieftinește cu 25 de bani, iar motorina cu 27 de bani. Astfel, pentru un litru de benzina, șoferii vor trebui sa scoata din buzunar 24,24 de lei iar pentru un litru…

- ”Daca apar conditii care necesita inchiderea centralei, centrala si unitatea electrica nr. 6 vor fi oprite”, a spus Korikov, miercuri. ”Deteriorarea continua a situatiei, lipsa prelungita a alimentarii cu energie electrica de la o sursa externa de energie electrica ne vor obliga sa instalam generatoare…