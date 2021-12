Modul in care Administratia Fondului pentru Mediu a gestionat lansarea programului Casa Verde Fotovoltaice este inacceptabil si am solicitat conducerii instiutiei ca pana maine dimineata sa prezinte o solutie in vederea modului in care vor fi depuse si evaluate dosarele pregatite, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna. “Modul in care Administratia Fondului pentru Mediu a gestionat lansarea de astazi a programului Casa Verde Fotovoltaice este inacceptabil! Nu exista nicio scuza pentru felul impardonabil in care au s-au derulat lucrurile si nici pentru tratamentul la care au fost supusi astazi…