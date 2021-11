Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum inainte, in blocurile noi sa nu mai fie instalate centrale individuale. Ministrul a precizat ca nu va exista o taxa pe centralele existente, pana cand…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum inainte, in blocurile noi sa nu mai fie instalate centrale individuale. MInistrul a precizat ca nu va exista o taxa pe centralele existente, pana cand…

- Centralele individuale de apartament ar putea fi interzise in imobilele noi Foto: Arhiva/ bucurestifm.ro. Centralele individuale de apartament polueaza foarte mult, motiv pentru care ar putea fi interzise în imobilele noi, conform unei propuneri a Ministerului Mediului aflata înca…

- Ministrul demis al mediului, Tanczos Barna, a afirmat miercuri seara, la Digi24, ca una din cele mai importante surse de poluare din Bucuresti ramane traficul și ca vor fi intensificate controalele in zonele unde au fost semnalate arderi ale deseurilor, chiar daca este conștient ca „exista comunitati…

- Romania va avea o retea de 18.000 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in urmatorii 4 – 5 ani, din banii de la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a afirmat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, intr-o conferinta de profil.…

- Odata cu venirea sezonului rece, calitatea aerului se inrautațește semnificativ in orașele mari, lucru se intampla si din cauza sistemelor de termoficare. Calitatea aerului este afectata și de parcul auto invechit, dar și de creșterea emisiilor CO2. Ministrul interimar al Mediului, Tanczos Barna, a…

- Ministrul Mediului susține ca Vinerea Verde nu a fost doar ”un exercițiu de imagine” și din toamna se vor intensifica acțiunile legate de aceasta zi. Potrivit lui Tanczos Barna, responsabilitatea implicarii in problemele de mediu nu este doar a ministerului, ci mai ales a administrațiilor locale și…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, spune ca a primit o factura la energia electrica de 1.900 de lei, dupa ce a platit timp de un an facturi de 100 – 120 de lei. „Am schimbat prea tarziu contractul sau furnizorul de energie electrica, drept urmare un an de zile am primit facturi mici, de 100 de lei,…