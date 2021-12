Stiri pe aceeasi tema

- Valorile de trafic au crescut, miercuri, pe Valea Prahovei, iar pe alocuri se circula in coloana, in special intre statiunile Predeal si Azuga pe sensul Brasov catre Bucuresti al DN 1, anunta Centrul Infotrafic din IGPR. Traficul se desfașoara in condiții normale pe raza celorlalte stațiuni montane…

- Trafic infernal, sambata la pranz, pe DN 1 spre stațiunile de pe Valea Prahovei, unde mulți romani iși vor petrece minivacanța de 1 decembrie. Anul acesta, bugetarii beneficiaza de o minivacanța de 5 zile. Angajații instituțiilor și autoritaților publice vor avea liber de luni, pana miercuri. Daca punem,…

- Cetatenii care aleg sa circule in oras cu transportul in comun sau pe jos, in loc sa mearga cu propria mașina, au grija de calitatea aerului in localitatea unde traiesc și nu sunt saraci, a declarat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a precizat ca el merge des cu metroul, potrivit Agerpres…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a organizat luni o videoconferința la care au fost invitați primarii orașelor care se afla in procedura de infringement pe calitatea aerului: București, Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Timișoara, anunța Mediafax. Potrivit reprezentanților ministerului, participanții…

- O tanara din SUA a fost condamnata la patru zile de inchisoare si o mie de dolari amenda pentru ca s-a apropiat prea mult de o ursoaica si de puii ei, in Parcul National Yellowstone, scrie Le Figaro. Samantha Dehring a recunoscut ca s-a apropiat la mai putin de 91 de metri de o ursoaica grizzly, pentru…

- Este vorba de OUG 81/2021 privind aprobarea metodelor de interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora in intravilanul localitatilor, potrivit Agerpres .Senatorii s-au exprimat, in plen, in favoarea ordonantei si a raportului…

- Ordonanța privind impușcarea urșilor, adoptata de catre Senat. A trecut cu 107 voturi „pentru” Ordonanța privind impușcarea urșilor, adoptata de catre Senat. A trecut cu 107 voturi „pentru” Luni, Senatul a adoptat un proiect de lege, potrivit caruia este aprobata ordonanța care stabilește sistemul de…

- Senatul a adoptat luni, 6 septembrie, proiectul de lege prin care este aprobata ordonanta ce stabileste sistemul de monitorizare a interventiilor asupra ursilor, realizate gradual, prin alungare, tranchilizare, relocare ori extragere prin eutanasiere sau impuscare, noteaza Agerpres . Senatorii s-au…