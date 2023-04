Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi am semnat primul contract de impadurire finantat din PNRR: la Scornicesti, in judetul Olt, impadurim aproape 83 de hectare de teren agricol. Asta inseamna ca vom elimina peste 10.000 de tone de CO2 din atmosfera in decurs de 20 de ani si in acelasi timp proprietarii vor beneficia anual de o…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat ca in momentul de fata, conform declaratiilor partii ucrainene, au fost oprite lucrarile de dragare pe canalul Bastroe. „Partea ucraineana a suspendat toate lucrarile de dragare si pe cele de adancire, daca au fost, si pe cele de intretinere.…

- Programul „ Rabla local ” 2023 va incepe in luna martie. Prin acest program, doritorii iși pot casa mașini mai vechi de 15 ani fara obligația achiziționarii uneia noi. Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna , a declarat joi, la Bistrita, ca programul „Rabla local”, prin care pot fi casate…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a precizat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca serviciile de preluare de catre magazine a ambalajelor reciclabile, prin Sistemul de Garantie-Returnare (SGR), vor fi platite, suma urmand a fi stabilita prin ordin de…

- ”eActros este un camion complet electric, sustenabil, avangardist, inovator si silentios, ideal pentru transportul marfurilor in mediul urban, ceea ce marcheaza un nou pas important in tranzitia catre un transport sustenabil”, au transmis, marti, reprezentantii Ministerului Mediului. Ministrul de resort,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, pentru Agerpres, ca bugetul prevazut pentru panourile fotovoltaice, in 2023, este de trei miliarde lei, bani cu care se vor putea fi finanta peste 150.000 proiecte. Potrivit ministrului, in Romania sunt peste trei milioane de case intabulate si inregistrate…