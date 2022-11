Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea 890 kilometrii noi de piste pentru biciclete. O spune ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a ținut sa anunțe ca „astazi, in doar doua minute de la lansarea programului, autoritațile locale au depus proiecte de realizare a drumurilor pentru bicicliști in valoare de 755 milioane de…

- Lansarea programului de realizare a pistelor pentru biciclete a adunat o cerere uriașa din partea autoritaților locale. 108 dosare au fost depuse in doua minute, a anunțat pe pagina de facebook ministrul Mediului Tanczos Barna. Potrivit proiectului, in Romania vor fi construite piste pentru biciclete…

- Ministrul Mediului a anuntat ca a discutat, joi, cu tineri fermieri, membrii Grupului de lucru Agrinnovator. ”Discutiile au vizat digitalizarea in domeniul agriculturii si protectia mediului. A venit vremea echilibrului intre activitatea agricola performanta si protejarea solului, apei si folosirea…

- ”Depozitele de gaz din Romania au depasit, azi, cota de umplere de 90 la suta. Avem cu 477 milioane de metri cubi de gaz depozitatti deja in plus fata de anul trecut, adica 2,774 miliarde mc din capacitatea totala de stocare de 3,07 miliarde”, spune premierul pe Facebook. Potrivit sefului Executivului,…

- Autoritatile de la Bucuresti se pregatesc de un nou val de refugiati, in contextul in care razboiul din Ucraina se intensifica sau in cazul unui potential incident nuclear in tara vecina. The post Romania se pregateste pentru un nou val de refugiati ucraineni. Guvernul ar putea cheltui si 400 de milioane…

- ”Productia de mobila reprezinta cea mai complexa activitate din industria lemnului si cea mai importanta forma de valorificare avand in vedere valoarea adaugata la metru cub de lemn brut. Industria mobilei se numara printre domeniile pe care Ministerul Economiei le promoveaza pentru cresterea competitivitatii…

- Ministrul a anuntat ca in cadrul Programului de Dezvoltare Durabila, exista o componenta prin care au alocat resurse pentru componenta de infrastructura pentru situatii de urgenta, 1.200 de ambulante cu un buget de 250 de milioane de euro. El a precizat ca in cadrul acestei compoente este inclusa si…