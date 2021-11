”Este o lectie dura pe care o primim astazi de la Comisia Europeana, insa nicidecum una neasteptata. Privind in urma la aceasta procedura, inceputa in 2012, pot spune chiar ca autoritatile europene au fost excesiv de ingaduitoare si ne-au acordat toate sansele posibile sa ne indeplinim obligatiile, asumate de tara noastra prin Tratatul de Aderare”, a transmis, vineri, ministrul Mediului, referitor la decizia CE de a retrimite Romania in fata CJUE din cauza depozitelor neconforme de deseuri. Ministru afirma ca Guvernul si Ministerul Mediului nu vor permite ca aceste eventuale sanctiuni financiare…