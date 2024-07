Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul UDMR, Tanczos Barna, initiatorul legii care vizeaza masuri de gestionare a populației de ursi, a declarat miercuri ca noua legislație trebuie implementata pentru a proteja viețile omenești. „Dupa opt ani, ursul poate fi din nou vanat in Romania. Astfel, putem opri cresterea populatiei de urs…

- Legea a fost adoptata in regim de urgenta, recent, de deputati, in urma tragediei de pe Jepii Mici, din Muntii Bucegi, unde o tanara a fost omorata de un urs, in timp ce se afla in drumetie.Potriivt Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii…

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, luni, despre adoptarea in Camera Deputatilor a proiectului de lege privind gestionarea populatiei de ursi, in urma tragediei de pe Jepii Mici, cand o tanara a fost ucisa, ca este trist ca trebuie sa se intample o tragedie ca sa se trezeasca si societatea, sa…

- Cei responsabili trebuie sa rezolve problema ursilor care ataca turisti in padurile din Romania, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei conferinte de presa, marturisind ca in weekend a fost foarte aproape de locul in care o femeie a fost ucisa, recent, de un urs. „Cred ca…

- Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a declarant ca incidentul in urma caruia o tanara a fost ucisa de un urs putea fi evitat, daca o inițiatava a UDMR, depusa la Parlament, anul trecut ar fi fost aprobata de Parlament.