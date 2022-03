Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca nivelul radiatiilor este la parametrii normali, dupa ce ultima masurare a fost efectuata la ora 10:00. Precizarea ministrului vine la o zi dupa incendiul declansat de bombardamentele fortelor ruse…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, luni, noi masuri pentru prevenirea taierilor ilegale de padure. El a precizat ca, pentru inceput, va fi interzisa exploatarea masei lemnoase pe timp de noapte, dupa ce in 2021, au fost peste 6,8 milioane de interogari in sistemul Inspectorul Padurii și s-au…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca programul Rabla pentru anul in curs va incepe in 4 februarie, saptamana aceasta fiind pusa la punct varianta finala. Tanczos afirma ca autoritatile isi iau angajamentul ca vor majora anual, pentru urmatorii trei ani, cu 10% bugetul alocat acestui program.…

- Ministrul mediului, Tanczos Barna, a postat, joi seara, pe Facebook, o fotografie in care apare, intr-un mall din Capitala, impreuna cu fostul premier Florin Citu si cu ministrul Fondurilor Europene, Dan Vilceanu. “Intalniri surpriza la cumparaturi facute pe ultima suta de metri. Cei mai ocupati oameni…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat, vineri, ca Romania s-a angajat sa scoata din circulatie, pana in 2026, 250.000 de masini mai vechi de 15 ani, conditie esentiala in PNRR pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de autostrazi. Pentru a reusi acest lucru, ministrul promite sprijin…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca, in pofida “efortul urias” din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El a aratat ca,…