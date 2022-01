Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca isi doreste alocarea unui miliard de euro pana in anul 2024 pentru programul prin care populatia poate cumpara, cu sprijin de la stat, panouri fotovoltaice. El da asigurari ca pentru anul in curs exista fonduri, iar bugetul poate fi suplimentat, programul urmand a incepe, cel mai probabil, in luna aprilie. „Vom porni editia 2022 sper ca undeva in aprilie. Vreau sa avem un parteneriat cu autoritatile publice locale. Pana in 2024 am putea aloca pana la un miliard de euro pentru acest program, cinci miliarde de lei in trei ani de zile”, a afirmat ministrul…