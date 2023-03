Stiri pe aceeasi tema

- Licitatiile pentru sectoarele de plaja vor fi organizate, cu siguranta, in luna martie, iar pana pe 15 aprilie „Apele Romane" trebuie sa predea aceste zone noilor chiriasi, a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Prima de casare in programul Rabla Clasic va crește cu 15% in 2023, a anunțat marți ministrul Mediului, Barna Tanczos, in debutul ședinței de guvern. Ministrul Mediului a precizat ca anul acesta crește și bugetul pentru achiziția de mașini electrice. In ședința de guvern de marți, premierul Ciuca i-a…

- ”Aveti posibilitatea ca pana saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, sa veniti cu o informare legata de modul in care putem sa continuam programul Rabla si daca existya, de asemenea, posibilitati pentru modificarea in bine a acestor programe” a spus premierul Nicolae Ciuca. Ministrul mediului a anuntat…

- Romania a fost si va ramane „spatiu de siguranta si liniste” pentru valurile de refugiati ucraineni, a declarat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca tara noastra si-a asumat din prima clipa rolul de partener de incredere european si international in gestionarea acestei crize. Seful Executivului…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna (UDMR), a catalogat joi ca fiind „o aberație” acuzația sindicaliștilor ca Guvernul pregatește privatizarea padurilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca autoritatile romane vor modifica legislatia privind importurile de produse la mana a doua, inclusiv textile, potrivit News.ro si Hotnews. „Daca se aduc foarte multe textile ca fiind second hand, dar 90% se arunca si 10% se pun pe raft pentru a fi revandute,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat luni seara, 9 ianuarie, la TVR Info , ca, prin intermediul programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, Romania a reusit sa scoata din circulatie anul trecut aproximativ 100.000 de mașini mai vechi de opt ani, iar in cursul anului 2023 si-a propus casarea altor…