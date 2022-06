“Este mai mult decat intarziere, a fost un blocaj. Din pacate, Administratia Fondului pentru Mediu a mers foarte prost in evaluarea acestor dosare, din cauza lipsei… in limbajul de lemn se spune lipsa de capacitate administrativa. Pe romaneste, este incapacitatea persoanelor de acolo de a administra aceasta problema. Subiectul nu a fost mai complicat decat orice alt subiect, volumul a fost foarte mare”, a afirmat Tanczos Barna, miercuri, la Euronews Romania. El a subliniat ca primele dosare vor fi aprobate in urmatoarele zile. “Saptamana aceasta o sa avem primele 2.000 de dosare aprobate.…