Tanczos Barna: Astăzi, România nu este pregătită să treacă pe sistem de încălzire pe energie electrică. Ar trebui să-şi propună “Astazi, Romania nu este pregatita sa treaca pe sistem de incalzire pe energie electrica. (…) Ar trebui sa-si propuna. Pentru mediu ar fi bine, dar sunt constient de faptul ca pentru acest lucru este o dezvoltare a retelelor, dezvoltare care o sa necesite investitii uriase si timp de ordinul zecilor de ani probabil pentru ca sistemul actual nu a fost gandit pentru asa ceva. Romania s-a bazat foarte mult pe carbune, s-a bazat foarte mult pe gaz”, a afirmat ministrul Mediului, luni seara, la Digi 24. El a aratat ca, in timp ce blocurile de locuinte vor trebui sa renunte la centralele individuale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca la acest moment Romania nu este pregatita sa treaca la incalzirea pe baza de energie electrica. Pentru folosirea unei asemenea surse pentru incalzire sunt necesare "investitii uriase", care nu se pot realiza intr-un interval scurt de timp.

