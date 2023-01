Stiri pe aceeasi tema

- ”Asiguram la aceasta ora necesarul de apa pentru toti beneficiarii (prioritara fiind alimentarea cu apa a populatiei), iar acesta este suficient pe toata durata iernii. Prin masurile pe care specialistii nostri le iau, de gestionare a volumelor disponibile in principalele 40 de lacuri si de stocare…

- „Peste 1.200 de hectare de teren au fost deja marcate in sistemul informatic de catre detinatori pentru a fi impadurite. In zece zile de la lansarea celei mai ample campanii de impaduriri din Romania, au fost create peste 300 de conturi de utilizatori si s-au inceput procedurile pentru impadurirea a…

- „Peste 1.200 de hectare de teren au fost deja marcate in sistemul informatic de catre detinatori pentru a fi impadurite. In zece zile de la lansarea celei mai ample campanii de impaduriri din Romania, au fost create peste 300 de conturi de utilizatori si s-au inceput procedurile pentru impadurirea a…

- Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa la Bruxelles, sustinuta dupa o reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, ca aceasta suma reprezinta aproximativ 45% din suma oferita Kievului de catre Statele Unite. Borrell a adaugat ca UE va ”continua sa izoleze Rusia la nivel international”…

- Ministerul Mediului, Tanczos Barna, anunta lansarea unui program de finantare pentru dezvoltarea infrastructurii de reincarcare a masinilor electrice, bugetul alocat fiind de 500 milioane de lei.

- ”Romania va avea 890 kilometri noi de piste pentru biciclete. Astazi, in doar doua minute de la lansarea programului, autoritatile locale au depus proiecte de realizare a drumurilor pentru biciclisti in valoare de 755 milioane de lei. 108 primarii, asociatii de dezvoltare si consilii judetene, din 30…

- Vanzarea mașinilor cu motoare pe benzina și motorina, interzisa in UE, din 2035. Vor putea fi vandute și folosite cele care se afla deja in circulație Vanzarea mașinilor cu motoare pe benzina și motorina, interzisa in UE, din 2035. Vor putea fi vandute și folosite cele care se afla deja in circulație…

- Rata remunerarii lichiditatilor bancare nedistribuite prin credit creste la 1,5%, iar cea a operatiunilor de refinantare pe termen scurt cu 2%, precizeaza intr-un comunicat BCE. BCE anunta ca ”preconizeaza sa-si creasca” dobanzile in urmatoarele luni.The post Banca Centrala Europeana isi creste din…