- Senatorul UDMR Tanczos Barna a declarat, luni, ca populatia de urs brun din Romania nu este in pericol, iar toate studiile arata o crestere constanta a populatiei de urs brun, inclusv cele ale ONG-urilor. Potrivit initiatorului proiectului de lege privind ursii, este nevoie de o interventie preventiva,…

- Zilele trecute, cazul unei tinere de doar 19 ani care a murit pe un traseu din Jepii Mici a fost relatat de intreaga presa. Așa, toata țara a aflat cum și-a gasit sfarșitul fata. Maria Diana Cazacu, pe numele ei, a plecat impreuna cu iubitul pe un traseu montan, pentru a se relaxa. Din pacate, un urs…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat o sesiune extraordinara a Parlamentului – care se afla in vacanța de vara – pentru a vota o lege care ar permite eutanasirea sau impușcarea urșilor din „zonele cu risc foarte mare”, transmite G4Media . Aceasta inițiativa vine in urma unei tragedii, in care o tanara…

- Organizatia de mediu Agent Green a anuntat, miercuri, ca va reclama Guvernul Romaniei la Comisia Europeana, dupa cazul tinerei ucisa de un urs pe traseul turistic Jepii Mici. Agent Green reclama transformarea acestui caz „intr-o manipulare” pentru legalizarea in regim de urgenta a vanatorii de trofee…

- Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, a facut marți seara declarații cu privire la evenimentul tragic in urma caruia o tanara de 19 ani a murit, dupa ce a fost atacata de un urs in zona stațiunii Bușteni. Conform lui Barna, incidentul putea fi evitat, conform Agerpres.

- Tragedia cumplita petrecuta pe traseul montan Jepii Mici, unde o tanara de 19 ani a fost ucisa de un urs, a starnit o reacție vehementa din partea fostului ministru al Mediului, Tanczos Barna. Acesta a subliniat ca incidentul ar fi putut fi evitat daca ar fi fost adoptat proiectul de lege propus de…

- O tanara a decedat dupa ce a fost atacata de un urs, azi, 09 iulie 2024. Tanczos Barna a declarat marti seara, ca incidentul ar fi putut fi evitat, asta daca ar fi fost adoptat proiectul de lege care prevede reintroducerea vanatorii.Este o tragedie care putea fi evitata, cum puteau fi salvate multe…

- Interzis la plimbat, liber la furat: Amendament la Codul Silvic care dorește sa nu mai calcam prin paduri fara acordul proprietarului Interzis la plimbat, liber la furat: Amendament la Codul Silvic care dorește sa nu mai calcam prin paduri fara acordul proprietarului Un amendament propus de Tanczos…