Tanczos Barna a semnat un ordin care permite împușcarea a 500 de urși! Fostul ministru al Mediului a semnat ordinul care prevede cotele de preventie la urs brun. Tanczos Barna sustine ca din 2016 pana in prezent, numarul ursilor a crescut amenintator in Transilvania. Este vorba de Ordinul care prevede ”cotele de preventie la urs brun”. Sunt prea mulți urși care ataca oameni și animale, era explicația fostului ministrul al Mediului. Conform ordinului, un numar de 426 de ursi vor fi indepartați cu scop de prevenție și 55 de exemplare cu scop de intervenție. Aceasta masura are drept scop atat sprijinirea autoritaților din județele Covasna și Harghita, care au cerut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

