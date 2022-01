Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de masini vechi ar putea primi un bonus de la stat si de la autoritatile locale pentru a-si radia automobilele fara sa fie obligati sa-si cumpere altele noi, asa cum se intampla in programul Rabla, a anuntat ministrul Mediului, Tanczos Barna. El a spus ca masura ar putea intra in vigoare…

- Statul roman se concentreaza pe stimularea achiziționarii de mașini noi și nu pe descurajarea inmatricularilor de mașini vechi, potrivit declarațiilor ministrului mediului, Tanczos Barna. In 2021, au fost inmatriculate peste 395.000 de mașini vechi și puțin peste 121.000 de mașini noi. "Decizia la nivel…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat, ieri seara, ca modul in care Administratia Fondului pentru Mediu a gestionat lansarea Programului Casa Verde Fotovoltaice este inacceptabil. "Nu exista nicio scuza", a transmis ministrul, precizand ca a dispus un control la AFM. "Da, este inacceptabil modul…

- Modul in care Administratia Fondului pentru Mediu a gestionat lansarea programului Casa Verde Fotovoltaice este inacceptabil si am solicitat conducerii instiutiei ca pana maine dimineata sa prezinte o solutie in vederea modului in care vor fi depuse si evaluate dosarele pregatite, a declarat ministrul…

- Oportunitate de dezvoltare pentru ALBA și alte județe: Stații de incarcare pentru mașini electrice. UAT-urile pot solicita fonduri incepand de saptamana viitoare Oportunitate de dezvoltare pentru ALBA și alte județe: Stații de incarcare pentru mașini electrice. UAT-urile pot solicita fonduri incepand…

- Deși numarul mașinilor electrice, comercializate in țara noastra, continua sa creasca, infrastructura necesara pentru incarcarea lor nu este tocmai la nivelul de dezvoltare la care ar trebui sa fie. Acest lucru se va schimba in urmatorii 4-5 ani, susține ministrul mediului. La finalul acestui interval,…

- Romania va avea o retea de 18.000 de statii de incarcare a vehiculelor electrice in urmatorii 4 – 5 ani, din banii de la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a afirmat, joi, ministrul Mediului, Tanczos Barna, intr-o conferinta de profil.…

- Incepand cu data de 21 octombrie, potrivit anunțului facut de catre autoritațile de mediu, comunele, orașele și municipiile din Romania se pot inscrie in Programul Iluminat Public Ecologic pe site-ul AFM. Astfel imbunatatirea sistemului de iluminat public stradal se face prin folosirea unor tehnologii…