Tancurile rusești se repară cu piese de la frigidere și mașini de spălat Recunosc, nu ma pricep la tancuri. La niciun fel de armament. N-am facut meditații și nu m-am dus pe la cei mai pricepuți ca sa iau notițe despre acestea. Dar serios ca nu ma gandeam ca niște tancuri pot sa fie reparate cu piese de la frigidere, mașini de spalat și chiar de la televizoare! Și, totuși, soldații ruși din zona Harcov a Ucrainei așa procedeaza: repara tancurile cu astfel de piese. Informația a aparut intai in presa ucraineana, unde mai mulți oficiali locali au aratat ca soldații ruși din regiunea Harkov au inceput sa mearga din casa in casa, pentru a inregistra toate aparatele electrocasnice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Rusia este nevoita sa foloseasca cipuri de la mașini de spalat vase și frigidere pentru unele echipamente militare, din cauza sancțiunilor occidentale, a spus secretarul american pentru Comerț, Gina Raimondo, citata de Washington Post.

- Masurile restrictive impuse de Statele Unite Rusiei obliga trupele armate ale Moscovei sa apeleze la elemente electronice din frigidere si masini de spalat vase pentru a-si repara tancurile, dar si celelalte echipamente militare, informeaza The Washington Post.

