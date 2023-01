Tancurile occidentale vor ajuta Ucraina să elibereze teritoriul (ISW) Deciziile țarilor occidentale de a furniza tancuri de lupta Ucrainei vor ajuta țara sa „desfașoare un razboi mecanizat pentru a invinge armata rusa și a elibera teritoriul ucrainean”, a spus Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta actualizare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incapacitatea Rusiei de a aborda deficitul de muniții va zadarnici probabil capacitatea forțelor ruse de a susține operațiuni ofensive in estul Ucrainei in 2023, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta actualizare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucraina nu va putea deveni parte a UE atat timp cat trupele ruse se afla pe teritoriul sau. Una dintre condițiile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana este incetarea razboiului și retragerea trupelor rusești de pe teritoriul ucrainean, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Frans…

- Este posibil ca Rusia sa stabileasca condiții pentru a conduce o noua ofensiva impotriva Ucrainei – posibil impotriva Kievului – in iarna anului 2023. Este extrem de puțin probabil ca un astfel de atac sa reușeasca. Un atac rusesc din Belarus nu este iminent in acest moment, arata analiza Institutului…

- La cererea Statelor Unite, autoritațile marocane au decis sa transfere Ucrainei piese de schimb pentru tancurile T-72, devenind astfel prima țara africana care ofera asistența militara Kievului, potrivit Le Journal de l'Afrique, relateaza Ukrinform. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Departamentul de Stat al SUA a declarat ca SUA nu "abiliteaza" și nici nu "incurajeaza" Ucraina sa loveasca dincolo de granițele sale cu ajutor letal, dupa ce Rusia a pus pe seama Ucrainei mai multe atacuri recente asupra infrastructurii militare rusești. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Oficialii ruși vor sa mai stavileasca influența șefului grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, finanțatorul așa-numitei armate private a lui Vladimir Putin, prin crearea unei noi structuri care folosește mercenari recrutați din inchisorile Rusiei de pe teritoriile ocupate in Ucraina,…

- Forțele ruse iși retrag forțele peste raul Nipro pentru a intarzia forțele ucrainene, in loc sa incerce sa opreasca complet contraofensiva Ucrainei, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta actualizare, noteaza kyivindependent. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Furia larg raspandita fața de eșecurile militare rusești in Ucraina s-a raspandit dincolo de comunitatea de bloggeri militari ruși in sfera publica, provocand proteste in randul familiilor soldaților ruși, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta actualizare. Fii…