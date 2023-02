Stiri pe aceeasi tema

- Sase militari rusi au murit intr-un incendiu intr-un buncar din regiunea Kursk, frontaliera cu Ucraina, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de agentiile de presa ruse, informeaza luni Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat intr-un interviu acordat publicației germane Spiegel ca Ucraina va putea obține avioane de lupta Eurofighter Typhoon abia dupa incheierea razboiului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Angajamentele Statelor Unite și Germaniei de a trimite tancuri de lupta avansate pentru a contracara agresiunea rusa au fost salutate ca fiind „doar inceputul" de catre un oficial de rang inalt din Ucraina, care a declarat ca este nevoie de sute de tancuri, in timp ce Kievul și-a reinnoit apelurile…

- Ministrul ucrainean al energiei, German Galuscenko, a declarat sambata ca zilele urmatoare vor fi "dificile" in ceea ce priveste alimentarea cu energie, dupa ce cel mai recent atac rusesc cu rachete a lovit infrastructura critica din mai multe regiuni, informeaza Reuters, transmite Rador. Fii…

- Marea Britanie ar trebui sa trimita „pana la 50” de tancuri Challenger pentru a face o „diferența reala” in Ucraina, a declarat fostul șef al Statului Major al armatei britanice pentru Sky News, criticand zvonul privind posibila oferta de 12 tancuri ca fiind „simbolica”, informeaza sursa citata.…

- Imperialismul occidental se va prabuși, atunci cand SUA, NATO și Kiev vor fi infrante pe campul de lupta. Aceasta opinie a fost exprimata de un politician american, candidat la functia de guvernator al statului Kentucky, Geoffrey Young, opinie intens promovata de agenția rusa TASS, preluata de Rador.…

- Asiguratorii de nave au declarat ca anuleaza acoperirea riscului de razboi in Rusia, Ucraina si Belarus, in urma iesirii din regiune a reasiguratorilor, in fata pierderilor abrupte, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Germania a declarat vineri ca discuta cu aliații cererea Poloniei de a trimite unitați germane de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, dupa ce șeful NATO a sugerat ca alianța militara ar putea sa nu se opuna unei astfel de acțiuni, scrie Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele…