Stiri pe aceeasi tema

- Sirene antiaeriene rasuna, marți dimineața, in mai multe orase din Ucraina, care se confrunta cu a sasea zi de razboi contra invaziei Rusiei. Imagini suprinse de satelit arata o coloana formata vehicule militare rusesti, care se intinde pe o lungime de 64 de kilometri si care avanseaza in directia Kiev. …

- Ucraina se asteapta la un atac cu tancuri rusesti asupra capitalei Kiev vineri, care ar putea deveni cea mai dura zi a razboiului, a declarat un consilier al ministrului de interne, relateaza Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- VIDEO| Momentul in care trupele rusești invadeaza Ucraina, din Belarus: Coloane de tancuri trec granița tarii VIDEO| Momentul in care trupele rusești invadeaza Ucraina, din Belarus: Coloane de tancuri trec granița tarii Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi intr-o alocutiune televizata surpriza…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Aproape intreaga populație din Kyiv va fi evacuata in cazul invaziei Rusiei in Ucraina și izbucnirea acțiunilor militare in capitala. Despre acest lucru a declarat directorul Departamentului de securitate municipala a administrației de la Kyiv, Roman Tkachuk, in emisia "Громадське радио", transmite…

- Șeful NATO: Nu am vazut niciun semn al reducerii prezenței militare rusești. Anunța ca retrag trupe, dar armamentul ramane acolo Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat marți ca pana acum nu vede semne de dezescaladare și de reducere a prezenței militare a rușilor la granița cu Ucraina.…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat retragerea unor unitati militare de la frontiera cu Ucraina si a denuntat "esecul propagandei" occidentale, in contextul in care Statele Unite si Marea Britanie au avertizat asupra iminentei unei invazii ruse.

- Mai multe tancuri și vehicule militare rusești au fost vazute la granița cu Ucraina, lânga orașul Harikov. Cei de la cnn.com au intrat în posesia unui video în care pot fi vazute zeci de tancuri care par a fi gata de atac, scrie realitatea.md. Pâna în prezent,…