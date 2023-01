Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va insista, joi, ca noul ministru german al Apararii, Boris Pistorius, sa permita transferul de tancuri de fabricație germana catre Ucraina, au declarat oficiali americani, in condițiile in care cele doua țari raman in dezacord pe aceasta tema. Germania va permite trimiterea de tancuri de fabricație germana in […] The post Tancuri pentru Ucraina, deocamdata pe hartie: targuiala SUA cu Germania / Biden face presiuni asupra Berlinului first appeared on Ziarul National .