- Ambasada Rusiei la București a publicat un documentar prin care prezinta teorii halucinante cu privire la soarta militarilor ucraineni de pe front. Conform acestuia, soldații ucraineni raniți ar fi supuși extragerii ilegale de organe, iar cadavrele lor ar fi incinerate. Potrivit reprezentanților ambasadei…

- Rafael Grossi, seful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), si-a amanat vizita planificata la centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei, aflata sub controlul Rusiei, pana cand va putea sa se deplaseze in siguranta, a declarat miercuri, 14 iunie, un inalt oficial guvernamental…

- Tribunalul Iași a validat modalitatea de obținere a probelor și intreaga cercetare penala in mega-dosarul de corupție al președintelui CJ Iași Costel Alexe și a stabilit, nedefinitiv, ca judecarea acestuia poate incepe. „In temeiul art. 342 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 36 alin.…

- Fortele rusesti au respins duminica dimineata o "ofensiva de mare amploare" desfasurata de armata ucraineana in Donbas, a anuntat Ministerul rus al Apararii in noaptea de duminica spre luni.