Cinci tancuri italiene provenind de la baza militara din Persano, Salerno, care urmau sa ajunga in Germania la un exercițiu militar au fost oprite de poliție la vama. Un comunicat de presa al Statului Major al Apararii neaga ca vehiculele Pzh 2000 ar fi fost destinate Ucrainei. In schimb, susține ca „s-au indreptat spre Germania pentru un exercițiu. Transportul vehiculelor care veneau de la baza militara din Persano di Salerno a fost in sarcina unei companii private care, in urma verificarilor efectuate, nu era in posesia documentației corecte”, se arata in nota Statului Major al Apararii din…