Kremlinul a declarat vineri ca livrarea de tancuri catre Ucraina nu va „schimba nimic" in situația de pe teren, acuzand țarile occidentale ca intrețin „iluzia" unei posibile victorii militare a Kievului. Comentariile Moscovei vin in contextul in care țarile care sprijina Ucraina din punct de vedere militar se intalnesc vineri in Germania pentru a discuta […]