- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski critica Germania pentru ezitarile de a livra tancuri grele pentru Ucraina, afirmand ca aceasta „nu este o strategie buna”. Potrivit presei germane, cancelarul Olaf Scholz este dispus sa autorizeze trimiterea de tancuri Leopard in Ucraina cu condiția ca si SUA…

- Zelenski a intensificat apelurile pentru aprovizionarea cu tancuri grele și a cerut "hotarare și rapiditate" in luarea deciziilor din partea aliaților occidentali. Țarile NATO sunt pe cale sa anunțe noi "arme mai grele" pentru Ucraina, a declarat șeful alianței.

- Invazia Ucrainei a afectat reputatia Rusiei la nivel global si aproape fiecare tara din lume are acum o viziune mai pozitiva asupra Ucrainei decat asupra Rusiei. Potrivit noilor date din sondajul global al Morning Consult, nu este o victorie totala pentru Kiev: in timp ce Ucraina este in top in peste…

- Cincizeci la suta dintre spaniolii chestionați cred ca razboiul din Ucraina ar trebui sa se incheie cat mai curand posibil, chiar daca acest lucru inseamna ca ucrainenii ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei și sa faca concesii Moscovei, arata un nou sondaj paneuropean. Studiul a fost realizat de rețeaua…

- Diplomatia rusa a dat asigurari sambata ca trimiterea in Ucraina de tancuri grele britanice Challengers 2, anuntata de Londra , nu va face decat „sa intensifice” luptele si are sanse mici de a inversa situatia pe front, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun…

- „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun caz incetarea ostilitatilor militare, ci doar le va intensifica, provocand noi victime”, a indicat ambasada Rusiei la Londra intr-un comunicat, adaugand ca este „putin probabil” ca aceste tancuri sa ajute armata ucraineana sa „intoarca situatia pe campul…

- Liderii au fost blocati pe mai multe fronturi la summitul de la Bruxelles, la sfarsitul unui an tumultuos in care UE a strans randurile pentru a sprijini Ucraina dupa invazia Rusiei, dar de multe ori s-a chinuit sa convina asupra presiunii care trebuie exercitata asupra Moscovei. Diplomatii au spus…

- Liderii Ucrainei vor trebui sa priveasca in perspectiva pentru a obtine pacea, a declarat vineri Papa Francisc, sugerand ca Kievul va fi nevoit sa faca unele concesii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, relateaza Reuters. La inceputul acestei luni, Suveranul Pontif a facut apel la un armistitiu…