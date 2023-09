Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au atacat cu drone Crimeea si in apropiere de Moscova. La randul lor, rușii au atacat din nou sudul și vestul Ucrainei, noaptea trecuta. Au folosit rachete și drone, iar mare parte din teritoriul ucrainean a fost sub alerta cateva ore. Nikolaev și Herson au fost regiunile vizate in mod special,…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a denuntat miercuri furnizarea de munitie cu uraniu saracit promisa de Washington pentru Kiev, calificand acest viitor ajutor „un semn clar de lipsa de umanitate”, relateaza AFP. „Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit Kievului este un…

- Primul lot de tancuri Abrams pe care SUA il furnizeaza Ucrainei a primit aprobarea in acest weekend pentru a fi expediat, iar tancurile sunt pe cale sa ajunga in Ucraina pana la inceputul toamnei, a anunțat luni, 6 august, șeful de achiziții al armatei americane, Doug Bush, potrivit CNN."Sunt gata"…

- Ucraina a sperat sa inceapa mult așteptata sa contraofensiva la inceputul primaverii, dar a amanat-o deoarece nu avea armele necesare, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Politico."Am avut planuri sa o incepem in primavara. Dar nu am facut-o, pentru ca, sincer, nu aveam suficiente…

- Serghei Soigu anunța dezastrul in Ucraina: Rusia ar putea folosi arme similare daca SUA ii livreaza Kievului munitie cu dispersieMinistrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca Moscova va fi nevoita sa foloseasca metode de atac "similare" daca Statele Unite ii furnizeaza Ucrainei bombe…

- Rusia acuza Statele Unite ca nu manifesta grija pentru victimele civile ale noului tip de bombe livrate Kievului, care ucid aleatoriu, deși se știe foarte bine ca trupele ruse au utilizat in razboiul din Ucraina astfel de arme, precum și altele care au distrus masiv civilii pe teritoriul Ucrainei. ”Transferul…

- Casa Alba a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii urmeaza sa dea Ucrainei, aarmament cu submunitie. Astfel, se trece un prag important prin furnizarea acestui tip de armament Kievului impotriva Rusiei. „Este o decizie dificila. Am amanat-o” o vreme, a declarat presei consilierul in probleme…

- Ucraina a cerut miercuri tarilor occidentale sa ofere un ajutor suplimentar de 5,5 miliarde de euro pentru reconstructia tarii in urmatoarele 12 luni, subliniind ca se confrunta cu cel mai mare proiect de reconstructie din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, relateaza Reuters. In cadrul…