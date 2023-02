Tancul rusesc rezistă Echipajul unui tanc rusesc a reușit sa supraviețuiasca dupa ce blindatul in care se aflau a fost lovit de o racheta trasa de un soldat ucrainean care a stat la panda. Nici blindatul, care a luat foc la un moment dat, nu s-a oprit din drumul sau. A Russian 3rd Motorized Rifle Division T-72 […] The post Tancul rusesc rezista appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- European Union member states have been told the bloc has the legal authority to temporarily leverage at least E33.8 billion of Russian central bank assets to help pay for the reconstruction of Ukraine, according to people familiar with the matter, Bloomberg reports. The bloc’s Council Legal Service…

- Russia‘s Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said late on Monday that British Foreign Minister James Cleverly, who has been sanctioned by Moscow over Ukraine, is yet to answer for his support of Kyiv, according to Reuters. Cleverly said on Monday he had been sanctioned by the Russian government…

- Un avion de lupta MiG-31 al forțelor aeriene ruse, capabil sa lanseze rachete hipersonice de tip „Kinjal”, a luat foc pe un aerodrom din Belarus, informeaza, publicația ucraineana Ukrinform. Conform Ukrinform, in ziua de Craciun, motorul unui avion militar rusesc MiG-31K a luat foc pe aeorodromul Maiulișah…

- A new Kremlin decree will ban oil and petroleum product sales to “legal entities demanding compliance in contracts with the price ceiling introduced by the European Union,” Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak told Russian media on Friday, according to Politico. Moscow is ready to “reduce partial…

- Tarile din G7, impreuna cu Australia, au convenit vineri sa plafoneze pretul petrolului rusesc la 60 de dolari pe baril, dupa acordul la care au ajuns cele 27 de tari ale Uniunii Europene. „G7 si Australia (…) au ajuns la un consens cu privire la un pret maxim de 60 de dolari pe baril pentru […] The…

- President Vladimir Putin is open to talks on a possible settlement to the conflict in Ukraine and believes in a diplomatic solution, the Kremlin said on Friday after Joe Biden suggested he was prepared to speak to the Russian leader, according to Reuters. Biden, speaking beside French President Emmanuel…

- U.S. officials have stepped in to try to persuade Poland and other EU countries to agree on a plan to hit Vladimir Putin‘s war fund by capping the price paid for Russian oil, according to Politico. As time runs out ahead of a Monday deadline for implementing the G7 price cap plan, Poland, Estonia and…

- Cel mai cunoscut oficial instalat de ruși in regiunea Herson, Kirill Stremousov, cel care afirma recent, intr-un mesaj video delirant, in care recita, de fapt, o poezie ca Bucureștiul și intreaga lume este pamant rusesc, a murit intr-un accident rutier, dupa cum a anunțat administrația pro-rusa. „Kirill…