Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii IPJ Gorj fac verificari dupa aparitia in spatiul public a unor imagini conform carora o tancheta care i-a transportat, joi, in Cariera Jilt Sud pe seful Inspectiei Muncii, Dantes Nicolae Bratu, pe directorul Complexului Energetic Oltenia, Daniel Burlan, si inspectorul sef al ITM Gorj,…

- Cauza mortii celor trei muncitori decedati in accidentul petrecut marti in perimetrul Carierei Jilt Sud este asfixia, conform reprezentantilor Serviciului de Medicina Legala (SML) Gorj, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Patru mineri au murit marți, striviți de tancheta ce s-a rasturnat in Cariera Jilț Sud. Alți 9 se afla in spital in acest moment. Cel de-al patrulea miner a murit la spital, fiind grav ranit. Minerii mergeau catre locul de munca atunci cand s-a produs tragedia.Potrivit primelor informații, in tancheta…

- Jandarmul se afla joi intr-o drumetie alaturi de un coleg, in Muntii Parang, iar intr-un moment s-a dezechilibrat si a cazut intr-o rapa de aproximativ 300 de metri. Colegul sau a alertat echipele de salvare, care incearca sa-l recupereze, a informat vineri Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Gorj,…