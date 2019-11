Tarifele de parcare în Timișoara rămân neschimbate

Consilierii locali timișoreni au aprobat proiectul de hotărâre privind tarifele aplicate pentru parcare pe raza municipiului. Acestea au rămas identice... The post Tarifele de parcare în Timișoara rămân neschimbate appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]