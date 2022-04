Tanc cu soldați ruși în mlaștină Pe pagina de Facebook a Statului Major al Armatei ucrainene se spune ca un tanc rusesc, cu tot cu tanchiști, a ajuns in mijlocul unei mlaștini, unde s-a inecat. Nu, nu au tras ucrainenii. Nici n-a aruncat vreo gospodina cu borcanul cu muraturi, de s-o ia cu amețeli pe biata turela. Explicația e mult mai simpla. Și fara bombardamente. Rușii ar fi furat alcool de undeva, l-au baut, s-au imbatat, n-au mai știut de ei și tancul a luat-o de capul lui prin mlaștina. „Acestea sunt consecințele consumului de alcool furat de invadatori. Echipajul BMD-3 rusesc a decis ca se afla la carma unei «nave de razboi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a distribuit o fotografie epica, cu un blindat rusesc scufundat intr-o mlaștina. In postare se afirma ca soldații ruși care il conduceau s-au imbatat cu alcool furat. Invadatorii ruși s-au imbatat cu alcoolul furat și și-au scufundat vehiculul de lupta, un…

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a distribuit o fotografie epica, cu un blindat rusesc scufundat intr-o mlaștina. In postare se afirma ca soldații ruși care il conduceau s-au imbatat cu alcool furat. Invadatorii ruși s-au imbatat cu alcoolul furat și și-au scufundat vehiculul de lupta, un…

- Rusia intenționeaza sa trimita profesori din cadrul școlilor militare la razboi, in Ucraina, potrivit informațiilor publicate de Comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit sursei citate, rușii accelereaza mobilizarea pe teritoriul sau. Țara agresoare incearca sa inroleze in razboi profesori…

- Rusia anunta ca isi va "reduce drastic" activitatea militara in zona Kiev, confirmand astfel informatiile fortelor ucrainene care sustin ca "anumite forte" se retrag din capitala. Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a anuntat marti ca „anumite unitati" ale armatei ruse se retrag de pe fronturile…

- Bombe ale armatei ruse cad in orașul Mariupol la fiecare 10 minute, anunța un ofițer al armatei ucrainene, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Dupa ce Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa puna Fortele de disuasiune ale armatei ruse in regim special de alerta de lupta, atacurile in Ucraina continua in mai multe direcții. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Portalul unian.net scrie despre o acțiune fara precedent a unor romi dintr-un sat aflat in sudul Ucrainei. Potrivit sursei citate, sambata seara, 27 februarie, romii au furat un tanc de la invadatorii ruși. S-a intamplat nu departe de Kakhovka, in satul Lyubimovka, regiunea Herson, in sudul țarii. “Regiunea…

- Romii au furat un tanc rusesc in sudul Ucrainei, in cursul nopții de sambata, scrie publicația de limba ucraineana și rusa Unian.ua, citat de Hotnews.ro.Jurnaliștii scriu ca in noaptea de sambata spre duminica romii ar fi furat un tanc de la invadatorii ruși.Rușii au ramas fara vehiculul de lupta in…