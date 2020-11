Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2020, in capitala Romaniei, oamenii raman in mijlocul lunii noiembrie fara apa calda și caldura. Potrivit unui anunț al Termoenergetica, aproximativ 1000 de blocuri/imobile din București au ramas joi fara apa calda și caldura din cauza avariilor, a lucrarilor programate sau a furnizarii agentului…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, admite faptul ca locurile la Terapie Intensiva s-au epuizat. El a scris, marți, pe Facebook ca romanii trebuie sa respecte masurile, pentru ca fiecare are...

- Liderul PSD București, Gabriela Firea , trage un semnal de alarma și solicita Guvernului sa redeschida școlile din Capitala, sa testeze elevii și profesorii, iar acolo unde sunt focare, acestea sa fie izolate. Firea arata ca a lasat stocuri la Primaria Capitalei pentru testarea proferorilor și elevilor,…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a participat, duminica, la lansarea oficiala a Concursului international de sculptura pentru realizarea statuii Regelui Mihai care urmeaza sa fie amplasata, anul viitor, la Sinaia, relateaza Agerpres."Ceremonia, organizata in ziua in care se…

- Zeci de mii de bucureșteni stau in pandemie fara apa calda. Probleme ar putea aparea și cand se da drumul la caldura, lucru, de asemenea, așteptat cu interes de oameni. Pana atunci, apa calda din Capitala ramane o chestiune fara rezolvare. Țevi vechi, ruginite și sparte in subteran. In București, apa…

- Furnizarea apei calde este oprita pentru aproximativ 130 de imobile pentru remedierea unor avarii aparute in reteaua de termoficare, potrivit datelor postate, duminica, pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica. In sectorul 1, un numar de 55 de blocuri, 60 de imobile si sase institutii au ramas…

- Rupere de nori in București, vineri dimineața, mai multe strazi din Capitala au fost inundate, iar cațiva copaci au cazut in urma furtunii. Vremea rea a provocat pagube și in Prahova, unde 8000 de gospodarii au ramas fara curent electric.In București, in urma ploii de noaptea trecuta mai multe strazi…