Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Guvernului a afirmat ca au existat sectoare ale economiei pe care autoritatile nu au putut sa le ajute atat de mult, "in special zona HoReCa". "Am prelungit voucherele de vacanta. Mentinem voucherele de vacanta. Este un «fake news» aruncat in spatiul public ca nu le vom mentine.…

- Dupa ce domeniul HoReCa a fost zguduit din cauza crizei sanitare, acesta ar putea primi o noua lovitura chiar la inceputul anului viitor. Voucherele de vacanta ar putea disparea complet din Romania. Pe timpul sezonului de vara au existat masurile de relaxare, ceea ce a oferit o gura…

- Anul acesta a fost unul greu pentru domeniul Horeca, insa iata ca de anul viitor totul ar putea sa fie dat din nou peste cap, asta dupa ce voucherele de vacanța ar putea sa dispara complet!

- Guvernul a discutat proiectul de ordonanța de urgența care prevede scutirea de la plata impozitului specific pentru HoReCa pana la 31 decembrie anul acesta. Ordonanța cuprinde mai multe masuri, dupa cum spune ministrul Finanțelor, Florin Cițu. „Inlesniri la plata pentru obligațiile bugetare restante…

- Directorul Spitalului Județean din Piatra Neamț, Silviu Verzea, și-a anunțat demisia din funcție, dupa ce in spațiul public au aparut imagini in care apar pacienți varstnici care așteapta in frig, sa li se faca test pentru COVID-19. Președintele CJ Ionel Arsene a declarat ca va discuta cu managerul,…

- Creșterile din turismul romanesc, din ultimii trei ani, au la baza, in primul rand, voucherele de vacanța. Toți reprezentanții industriei ospitalitații au declarat acest lucru. Guvernul ar fi trebuit sa...

- Guvernul poarta responsabilitatea raspandirii virusului Covid-19, prin prelungirea interdictiei functionarii restaurantelor la interior, intrucat clientii recurg in a alege solutii alternative reglementarilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca discutiile de marti cu membrii Executivului au vizat planul de rezilienta in vederea accesarii fondurilor europene de catre Romania. Seful statului a precizat ca a circulat un fake news in spatiul public si a dorit sa clarifice faptul ca Guvernul a prevazut in…