- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 645 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 21 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza achizitie pentru materiale necesare combaterii raspandirii infectiei cu noul coronavirus Covid 19 pentru CJC, CMZ si ISU. Licitatia se organizeaza pe loturi, dupa cum umeaza: Lotul 1 Achizitie materiale necesare combaterii raspandirii infectiei cu noul coronavirus…

- O echipa de cercetatori a studiat modul in care temperatura și umiditatea afecteaza transmiterea virusului SARS-CoV-2, care produce boala COVID-19. Aceștia au descoperit ca o creștere de 1 grad Celsius și 1% a umiditații relative scad substanțial capacitatea de transmitere a virusului. Aceste rezultate…

- 1 din 2 angajați romani se teme de o criza economica declanșata de COVID-19 Unul din doi angajați români se teme ca urmeaza o criza economica declanșata de efectele COVID-19, iar un sfert dintre salariați nu au economii nici macar pentru o luna daca ar ramâne fara loc de munca.…

- Avand in vedere Decretul Prezidențial de instituire a starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, legata de raspandirea coronavirusului COVID-19, facem apel la cetațeni pentru utilizarea in relația cu Primaria Municipiului Buzau a mijloacelor de comunicare electronice, dupa cum urmeaza: transmiterea…

- Mai multi retaileri romani care au magazine non-alimentare in centrele comerciale din Romania cer inchiderea mallurilor dupa modelul din alte tari, in scopul protejarii angajatilor. "Austria, Polonia, Republica Moldova, Italia, precum si alte tari au luat masuri drastice pentru combaterea raspandirii…

- Tinand cont de deciziile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, referitoare la aplicarea masurilor de protectie impotriva raspandirii virusului COVID 19, RAJA S.A. a luat toate masurile necesare pentru a asigura, in conditii de siguranta, continuitatea serviciului si functionarea…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a vizitat joi, 12 martie 2020, judetul Constanta. In contextul vizitei de lucru, ministrul Costel Alexe a facut cateva precizari despre masurile ce se impun din cauza riscului epidemiei coronavirus."In cursul acestei zile si in toate perioadele…