Companiile romanesti listate pe Bursa de Valori Bucuresti au fundamente solide sa contribuie la cresterea generala a pietei si in acest an, in cazul in care economia romaneasca nu decelereaza si in lipsa unor factori perturbatori, considera Adrian Tanase, CEO BVB. "Traim intr-un context international marcat de volatilitate, care izvoraste din incertitudinile investitorilor cu privire la pozitiile pe care sa le adopte in piete. Dincolo de factorii externi, pot aparea si elemente interne care sa cauzeze decuplari de la trendul pietelor internationale. Este greu, in acest moment, sa ne imaginam ca…