- Romanul care a fost ucis in atentatul din Germania este un tanar in varsta de 23 de ani din Giurgiu, singur la parinți, nepotul primarului din comuna Singureni. Se afla in masina sa cand a fost impuscat de atacator.

- Vili Viorel Paun era originar din localitatea Singureni, județul Giurgiu. Se afla insa de cațiva ani in Germania, alaturi de familie. Baiatul locuia in Hanau alaturi de mama și de tatal sau. Femeia este chiar verișoara primarului localitații Singureni, Marian Patuleanu. „Este nepotul meu”, a declarat…

- Primarul comunei Singureni, județul Giurgiu, Marian Patuleanu, a confirmat pentru Libertatea ca una dintre victemele atacului din Germania este nepotul sau. Ministerul Roman de Externe inca face cercetari.

