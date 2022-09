Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul petrecut luni seara pe drumul național de la Falticeni spre Targu Neamț, la Boroaia, s-a dovedit, din pacate, foarte grav. Dupa cum am aratat deja in Monitorul de Suceava, in jurul orei 17.45, pe DN 15C, in Boroaia, un autoturism scapat de sub control de conducatoarea auto a parasit ...

- ■ acestia urmeaza cursurile Scolii Militare de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares“ Falticeni ■ au fost admisi in luna mai si sint la primul stagiu de practica ■ Un numar de 11 elevi jandarmi, care au fost declarati admisi in luna mai 2022 si urmeaza cursurile Scolii Militare de Subofiteri de Jandarmi…

- 17 elevi ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi” Petru Rareș „Falticeni s-au alaturat echipei jandarmilor bacauani in primul lor stagiu de practica. Pentru cei 17 elevi ai școlii militare a inceput o noua etapa in dezvoltarea lor profesionala in unitațile operative ale Jandarmeriei Romane. Inca de…

- In perioada 1 august – 19 octombrie, noua elevi din cadrul Școlii Militare de Subofiteri Jandarmi ,,Petru Rareș” Falticeni se afla in stagiul de practica la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea. Acestora le sunt prezentate programul și misiunile executate de catre jandarmii vranceni, apoi vor…

- Doi elevi ai Școlii de Subofițeri de Jandarmi din Falticeni au ajutat la salvarea a 1.000 de oameni din salina Praid. Mihai și Bedo sunt elevi ai școlii din Falticeni și se afla in practica la Inspectoratul Județean Harghita, iar impreuna cu alți doi colegi, George și Cristian, au reușit sa stopeze…

- ■ este vorba despre elevi, baieti dar si fete, de la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Cimpina si Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares“ Falticeni Elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Cimpina, 35 la numar, desfasoara stagiul de practica in cadrul Inspectoratului…

- PREGATIRE… In perioada 06 iunie – 29 iulie, 16 elevi ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi „Petru Rares” Falticeni vor desfasura al doilea stagiu de practica din programa scolara la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vaslui. Elevii aflati in pregatire practica au fost admisi in urma sesiunii septembrie-octombrie…

- Cei 11 elevi din cadrul Scolii Militare "Petru Rares" Falticeni desfasoara in aceasta perioada un nou stagiu de practica in cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud. Elevii aflati in pregatire practica au fost admisi in urma sesiunii septembrie-octombrie 2021. &nb ...