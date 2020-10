Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar militant din Hong Kong a fost acuzat joi de „secesiune”, devenind astfel prima personalitate politica urmarita in justitie in virtutea noii legi asupra securitatii nationale, impusa de Beijing in teritoriul semiautonom, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Un tanar activist din Hong Kong, Tony Chung, in varsta de 19 ani, unul dintre primii care au fost arestati in virtutea noii legi a securitatii nationale, a fost retinut din nou, marti, in apropiere de Consulatul Statelor Unite, potrivit presei si unor activisti din acest teritoriu chinez semiautonom,…

- Lidera protestatarilor din Belarus Maria Kolesnikova, arestata saptamana trecuta, a fost inculpata pentru periclitarea securitatii nationale, relateaza dpa, citand comitetul national de investigatii, scrie Agerpres. Ea risca pana la cinci ani de inchisoare daca va fi gasita vinovata de aceasta acuzatie,…

- Magnatul din domeniul media Jimmy Lai, retinut luni de politia din Hong Kong în virtutea noii legi privind siguranta nationala impusa de Administratia Chinei, a fost eliberat marti seara, informeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Figaro, scrie Mediafax.Jimmy Lai, proprietarul publicatiei…

- Una dintre figurile importante ale mișcarii pentru democrație la Hong Kong, Agnes Chow, a fost arestata luni împreuna cu alte noua persoane ca urmare a aplicarii legislației privind securitatea naționala impusa în iunie de Beijing în acest teritoriu, a declarat o sursa din cadrul poliției,…