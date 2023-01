Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter de politie de rang inalt din Iordania a fost ucis, joi, in timpul unor ciocniri cu protestatarii, in orasul sudic Maan, in timpul protestelor legate de pretul mare al carburantilor, potrivit unei surse a politiei, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sase persoane, printre care doi tineri politisti, au murit in timpul unui schimb de focuri si al asediului unei proprietati izolate din statul australian Queensland, a anuntat marti politia, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat de 33 de ani, suspectat ca a inselat un batran din judetul Bistrita-Nasaud cu peste 10.000 de lei prin Metoda Accidentul, a murit dupa ce s-a rasturat cu masina pe un camp, in timp ce fugea de politisti, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Patru politisti ucraineni din regiunea Cerkasi au murit in timpul unei operatiuni de deminare desfasurate pe teritoriul regiunii Herson - a anuntat șeful Poliției Naționale a Ucrainei, Ihor Klimenko. Acesta a precizat ca tragedia a avut loc miercuri, in timpul masurilor de stabilizare intreprinse…

- Un barbat care a deschis focul asupra politiei a murit dupa ce a fost impuscat in timpul unui raid la locuinta sa din nordul Poloniei, a comunicat politia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fostul atacant portughez Fernando Gomes, castigator al Ghetei de Aur in anii 80 si cel mai bun marcator din istoria clubului de fotbal FC Porto, a decedat, sambata, la varsta de 66 de ani, a anuntat fosta sa grupare intr-un comunicat, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul prim-ministru pakistanez Imran Khan a fost impuscat joi in picior in timpul unui mars in estul tarii, au relatat mai multe posturi locale, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cantaretul haitian Mikaben a murit in urma unui presupus atac de cord, in timpul unui concert sustinut la Paris, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…