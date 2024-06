Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii din cadrul Clubului Show Time din Sf. Gheorghe au participat in data de 2 iunie 2024 la „Cupa Marina Ju-Jitsu” ce a avut loc in localitatea Techirghiol din Constanța. La startul intrecerii au participat peste 300 de sportivi legitimați la 16 cluburi din Romania, pe secțiunile Fighting, Ground…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a participat, in perioada 1-3 iunie a.c., la „Cupa Marina de Ju-Jitsu Ediția 2024” care s-a desfașurat in Sala de Sport din Techirghiol – Constanța. La aceasta competiție organizata sub egida Federației Romane de Arte Marțiale, la toate formele de Ju-Jitsu…

- Astazi, 30 mai 2024, in cadrul Casei de Cultura din comuna Cumpana, judetul Constanta are loc cea de a XVII a editie a Festivalului Concurs National de Folclor pentru Tineri Interpreti ldquo;Dor de Cant Romanesc". Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana, continua sa pastreze vie comoara de valori…

- Ion Minulescu, poet, prozator si dramaturg, s-a nascut la 6 ianuarie 1881 in Bucuresti. A copilarit la Slatina, iar cursurile primare si gimnaziale le-a urmat la Pitesti, potrivit lucrarii „Dictionarul general al literaturii romane” (Ed. Univers Enciclopedic, 2005). In 1897, i-au aparut primele poezii…

- In contextul aderarii Romaniei la spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, incepand cu data de 31 martie 2024, a fost operaționalizat, la nivel național, un nou sistem de verificare a documentelor de identitate. Este vorba de aplicația eDAC, folosita in prezent de toate structurile Ministerului…

- Organizatorii Zilelor Sfantu Gheorghe au susținut miercuri, la Centrul Cultural Babel, o conferința de presa despre trupele locale care vor concerta pe Scena Principala a evenimentului din acest an, dar și despre festivalul de muzica stradala. In cadrul conferintei au participat liderul Sepsi Gospel…

- La Centrul de Cultura Arcus (Sf. Gheorghe, Casa Muzicii, str. Oltului nr. 6) are loc duminica, 24 martie a.c., ora 17.00, un concert cameral extraordinar sustinut de soliștii Filarmonicii „Moldova” din Iași: Adrian Gheorghiu (vioara) și Andreea Moroșanu (pian). In program sunt cuprinse lucrari de:…

- Ofertant castigator este firma Alta Consult SRL, controlata de Maria Anghel si Florin Bodea. Comuna Grindu Primaria Grindu , din judetul Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Achizitia de echipamente TICldquo;, prin anunt de atribuire la anuntul simplificat. Valoarea contractului…