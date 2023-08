Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu este șoferul ucigaș din stațiune 2 Mai. El locuiește in București, acolo unde parinții sai sunt implicați in afaceri imobiliare. Tanarul beizadea de 19 ani a intrat cu mașina intr-un grup de 8 pietoni in dimineața zilei de sambata, 19 august, dupa ce s-a urcat drogat la volan. Doi tineri…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- Inspectorul școlar general din Mureș este acuzat de fraudarea bacalaureatului, dar și ca a cerut unor parinți – soliști de muzica populara – „un moment artistic” dupa ce a aprobat transferul copilului lor de la o școala la alta. Procurorii DNA Targu Mureș au inceput urmarirea penala fața de Pașcan Sabin…

- Procurorii DIICOT au deschis, miercuri, la Inspectoratul Scolar Mehedinti. Anchetatorii fac percheziții și la domiciliile unor profesori si inspectori, in legatura cu sesiunea de toamna a Bacalaureatului de anul trecut. Opt persoane, printre care inspectori școlari, au fost aduse la audieri, intr-un…

- Alexandru Mihailiuc, fost procuror sef al DIICOT – Biroul Teritorial Ialomita, a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu, fals in declaratii, fals intelectual si uz de fals, fiind acuzat ca a folosit mai multe sume de bani care fusesera ridicate in urma unor perchezitii.…

- Directorul general și alți 5 șefi dintr-o companie din subordinea Ministerului Energiei sunt acuzați de spalare de bani și ca și-au insușit bani din achizițiile facute de instituție. Procurorii DIICOT au facut, miercuri, zeci de percheziții la compania nationala intr-un dosar in care prejudiciul este…