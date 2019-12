anarul dat disparut joi seara in raul Olt, la Falcoiu, a fost gasit inecat si a fost adus la mal de catre echipa de scafandri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei Alin Basasteanu potrivit Agerpres. Barbatul era in stop cardio respirator si dupa ce au fost executate manevre de resuscitare, fara rezultat favorabil, a fost declarat decesul acestuia.



