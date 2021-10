Stiri pe aceeasi tema

- La data 4 octombrie 2021, polițiștii din Cugir au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața un barbat, de 34 de ani, din Cugir, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice. Acesta a fost depistat in seara zilei de 3 octombrie 2021, in timp ce conducea un autoturism, pe…

- Descoperire incredibila in randul polițiștilor din Capitala. Un agent a fost testat pozitiv la substanțe psihotrope, la intrarea in tura. Potrivit unor surse din Poliție, acesta lucreaza la Secția 20 Poliție. A fost declanșata o ancheta disciplinara, agentul fiind restras din zona de intervenție la…

- Victorie pentru polițiști! In cele din urma, dupa aproximativ trei saptamani, tanarul de 18 ani care era cercetat pentru furt a fost prins. Ce-i drept, tanarul fusese prins de mai multe ori, dar a fugit de oamenii legii și a evadat, parca exact ca in filme. Baiatul de 18 ani a dat mai multe spargeri…

- Mircea Gheorgheosu a anuntat vineri ca si-a dat demisia din toate functiile pe care le detine in Parlament si in Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR). Conform unor surse judiciare, Mircea Gheorgheosu a fost dus la Sectia 17 Politie, dupa ce lucratori de la Serviciul de Protectie si Paza (SPP)…

- Barbatul a amenințat cu moartea doi polițiști care au intervenit pentru a diminua un conflict între individ și o femeie, ce a avut loc într-o mașina pe strada Parcului în Câmpia Turzii. „Un barbat în vârsta de 42 de…

- Petrecarețul s-a ales fara pedeapsa dupa ce a contestat în instanța faptul ca doua secții de Poliție diferite (Secția 2 și Secția 4 din Cluj-Napoca) l-au amendat pentru aceeași fapta. Greșeala facuta de tânar a fost sa participe la o petrecere cu prea mulți participanți…

- Șase barbați au fost depistați joi de Poliția Rutiera in timp ce se aflau la volanul unor mașini in Timișoara, Dumbravița, Satchinez, Orțișoara și Cadar fara a poseda permise de conducere. Cel mai tanar are 27, iar cel mai in varsta are 83 de ani. Potrivit IPJ Timiș, octogenarul este din Timișoara și…

- Probleme mari pentru un agent de poliție din Lugoj, implicat intr-un accident rutier la inceputul acestei luni, dar și pentru unii colegi de-ai lui. Agentul a urcat baut la volan și a plecat de la locul accidentului. Oamenii legii sunt acuzați ca au incercat sa mușamalizeze cazul, iar ofițerul de poliție…