Tanarul din Pericei a fost retinut de politie Politistii Biroului de Investigatii Criminale au retinut ieri, pentru 24 de ore, un tanar, de 27 de ani, din comuna Pericei, banuit de lovire sau alte violente. La data de 9 martie a.c., ora 22. 21, un barbat, de 39 de ani, din municipiul Zalau, a sesizat Politia, prin apelul de urgenta 112, cu privire la faptul ca a fost agresat de o persoana necunoscuta, in timp ce efectua o cursa in regim de taxi. Din cercetari a reiesit ca tanarul ar fi comandat o cursa care circula in regim de taxi, iar pe fondul unui conflict spontan, soferul a oprit, a incasat banii pentru cursa efectuata, moment in care… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani din Pericei a fost reținut de politistii Biroului de Investigatii Criminale și este acuzat ca l-a atacat pe taximetristul care il transporta. Un barbat din municipiul Zalau a sesizat politia, prin apelul de urgenta 112, cu privire la faptul ca miercuri, 9 martie, a fost agresat…

- Un barbat din Bistrița a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a incalcat un ordin de protecție emis impotriva sa, prin care ii este interzis sa se apropie de parinții sai, la o distanța mai mica de 100 m. Polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Bistrița au fost sesizați…

- In data de 4 martie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au desfașurat o acțiune, in vederea prinderii unui urmarit național, condamnat la pedeapsa inchisorii cu executare. Este vorba despre un…

- Noaptea trecuta, 8 spre 9 februarie, polițiștii Biroului Rutier au dispus reținerea, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 29 de ani, banuit de infracțiuni rutiere. In fapt, barbatul, din comuna Ileanda a fost oprit in trafic de catre polițiștii Biroului de Ordine Publica in timp ce conducea un autoturism,…

- In urma acțiunii desfașurata ieri, 18 ianuarie 2022, de catre polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au fost reținute doua persoane, au fost ridicare inscrisuri in legatura cu care exista suspiciunea ca ar fi false și au…

- O tanara de 18 ani din Poiana Ilvei a furat 5000 de lei din casa unei alte tinere din Bistrița, acestea avand o relație de prietenie. Tanara a sustras din aceeași locuința sume de bani incepand cu luna trecuta, iar acum a fost prinsa. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale, impreuna cu cei ai…

- Miercuri in jurul orei 15:30. Politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica au oprit, pentru control, pe strada Maxim Gorki, din municipiul Zalau, un autoturism, condus de un tanar de 26 de ani, din comuna Meseșenii de Jos. Testarea cu alcooltestul a evidentiat o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur…

- Persoana banuita de furtul unui seif, reținuta de polițiști Noaptea trecuta, polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui cetațean turc banuit de furtul unui seif din incinta unui societați comerciale,…