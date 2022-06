Tânărul din Osoi, ars într-un incendiu, transferat cu un avion militar la Viena Tanarul in varsta de 26 de ani din Osoi care a suferit arsuri dupa explozia unei butelii a fost transferat ieri la Viena pentru tratament. Joi dimineata, o aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat din Baza 90 Transport Aerian Otopeni pentru o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Iasi – Viena. Solicitarea a fost facuta de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, in urma unei cereri formulate de Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi, unde barbatul se afla internat de cateva zile, avand in vedere gravitatea si complexitatea arsurilor.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul, care a suferit arsuri grave pe o mare suprafata din corp in urma exploziei unei butelii, internat initial la Spitalul „Sf Spiridon” din Iasi, a fost transportat la Viena, joi dimineața, cu o aeronava militara, a anunțat coordonatorul SMURD Iași, prof. univ. Diana Cimpoeșu. Pacientul, in varsta…

- Un tanar a fost la un pas sa iși piarda viața in urma exploziei unei butelii. Tanarul se afla acum internat la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iași. “Pacientul A.R. 26 ani din Osoi a fost victima unei explozii la o butelie. Acesta este intubat oro-traheal și ventilat mecanic, cu arsuri pe 50% din suprafața…

- Vineri noapte spre sambata, trei tineri ar fi atacat cu cutite alti doi, in interiorul unui imobil din zona Cub. Nu se stie care ar fi fost motivul altercatiei, insa iubita unuia dintre cei injunghiati a sunat la 112. "In urma unei altercatii care a avut loc in zona bulevardul Stefan cel Mare din Iasi,…

- Un barbat in varsta de 21 de ani, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a cazut luni seara de la etajul 4 al unui bloc din cartierul iesean Mircea cel Batran. Conform Politiei, barbatul ar mai fi incercat sa se sinucida in trecut, existand si acum aceasta suspiciune. Barbatul a ajuns la Unitatea…

- Pentru medicii din urgenta de la Spitalul "Sfantul Spiridon", cu adevarat, Saptamana Mare este Saptamana Patimilor. Nu exista zi in care sa nu se prezinte la camera de garda persoane – victime ale unor accidente sau agresiuni, toate provocate pe fondul consumului de alcool. De aceea, medicii fac un…

- Desi Ministerul Sanatatii a demarat recent o campanie de informare referitoare la administrarea comprimatelor de iodura de potasiu, inca exista in randul populatiei o serie de neclaritati. Acestea sunt alimentate si de faptul ca inca nu se cunoaste cine le va distribui, dupa ce medicii de familie au…

- O ucraineanca in varsta de 45 de ani a fost adusa ieri la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul "Sf. Spiridon" Iasi cu o rana infectata, produsa se pare de o schija a unei bombe, a declarat presei prof.dr. Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi. Potrivit sursei citate, femeia…

- O refugiata care a fost ranita intr-un atac al armatei ruse inainte de a parasi Ucraina a ajuns cu piciorul infectat la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași. Femeia de 45 de ani, printre puținii ucraineni care au reușit sa fuga din Mariupolul asediat de ruși, a fost ranita la piciorul stang in…