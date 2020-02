Tanarul din Gorj nu mai are coronavirus. Daca iese negativ si urmatorul test va fi externat

Barbatul din Gorj, primul roman de pe teritoriul tarii in cazul caruia testul de coronavirus a iesit pozitiv, nu mai are virusul in organism.



Ministerul Sanatatii anunta ca a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Boli Infectioase "prof.dr. Matei Bals" ca pacientul din judetul Gorj a fost retestat in cursul zilei de astazi, testele avand rezultat negativ.



Reprezentantii institutului au anuntat ca, in urmatoarea perioada, pacientul va fi testat a treia oara si, daca si acel rezultat va fi tot negativ, atunci pacientul este considerat vindecat si va fi…