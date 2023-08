Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 16 ani din București a murit, dupa ce a consumat droguri. Adolescenta se afla in Piatra-Neamt la un concurs. A mers acasa la niște prieteni, acolo unde a consumat droguri cu unul dintre el. A sfarșit in mod tragic la scurt timp dupa. Trei persoane au fost acum reținute de DIICOT Neamt […]…

- O fata in varsta de 16 ani a murit, in judetul Neamt, dupa ce a consumat un drog de tip cristal, iar politistii au deschis o ancheta si au retinut trei persoane in acest caz, pentru trafic de droguri.Inspectoratul de Politie Judetean Neamt a anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca politistii…

- DIICOT a trimis in judecata 16 inculpati, acuzati ca au creat un grup pe o platforma de mesagerie sub numele „Iarba Dulce”, cu 11.000 de membri, prin care erau vandute elevilor droguri si etnobotanice. Acuzatiile din acest dosar, intitulat de anchetatori „ENIGMA”, sunt de constituire a unui grup infractional…

- Opt persoane, printre care și un minor, au fost trimise in judecata in dosarul denumit “Medusa”, cel mai mare dosar de trafic de droguri din școli. Trei dintre cei care vindeau droguri in liceele de top din București si-au recunoscut faptele. Citește și: Peste 150 de perchezitii domiciliare, efectuate…

- Sase persoane au fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi incercat sa vanda diverse droguri, printre care cocaina si ketamina, in urma unor verificari care au fost facute in zilele festivalului Saga din București. Potrivit DIICOT, procurorii au retinut sase persoane, la sfarsitul saptamanii…

- Un ofiter de politie judiciara din Capitala a fost retinut de procurorii DIICOT sub acuzatia ca a sprijinit o grupare de traficanti de droguri, avertizand despre anchetele in derulare si oferind informatii din bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne.